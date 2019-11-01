Dünya
Trump: Ben vurulsam Melania ağlamaz01 Kasım 2019 Cuma 14:16 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 14:31
Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen bir bağış etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin bir silahlı saldırıya uğraması durumunda eşi Melania Trump'ın ağlamayacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen bir bağış etkinliğinde, Louisiana'dan Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in birkaç yıl önce vurulması olayından bahsetti.
Scalise'in cesaretine övgüde bulunan Trump, Scalise'in karısı Jennifer ile hastanede tanıştıklarını, o esnada Jennifer'in hıçkıra hıçkıra ağladığını gördüğünü söyledi.
Çoğu eşin bu şekilde tepki vermeyeceğini söyleyen Trump, "Mesela benim karım ben vurulsaydım ağlamazdı" dedi.
Kaynak: Bussines Insider
Etiketler: Trump Melania Trump