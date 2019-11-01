ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen bir bağış etkinliğinde, Louisiana'dan Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in birkaç yıl önce vurulması olayından bahsetti.

Scalise'in cesaretine övgüde bulunan Trump, Scalise'in karısı Jennifer ile hastanede tanıştıklarını, o esnada Jennifer'in hıçkıra hıçkıra ağladığını gördüğünü söyledi.

Çoğu eşin bu şekilde tepki vermeyeceğini söyleyen Trump, "Mesela benim karım ben vurulsaydım ağlamazdı" dedi.

Kaynak: Bussines Insider