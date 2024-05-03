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Dünya
TRT Haber 03.05.2024 20:37

Almanya'nın Krefeld kentinde cuma günleri minareden ezan okunmaya başlandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti'nde bir camide daha dıṣardan ezan okunmasına izin verildi. Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Merkez Camii'nin ardından, Diyanet İṣleri Türk İslam Birliğine bağlı Krefeld Yunus Emre Camii'nde de ilk kez minareden ezan sesi yükseldi.

Almanya'nın Krefeld kentinde cuma günleri minareden ezan okunmaya başlandı
[Fotograf: AA]

Almanya'da bir ṣehirde daha dıṣarıdan ezan sesi yankılandı.Müslümanlar, mutluluk ve heyecanı birlikte yaṣadı.

Krefeld Yunus Emre Camii'nin minaresinden kente ilk kez ezan sesi yükseldi.

Köln kentinin ardından, Krefeld ṣehrinde de dıṣarıdan ezan okunmasına Krefeld Belediyesi tarafında onay verildi.

Yaklaṣık 25 bin Müslüman toplumun yaṣadığı Krefel'de , minareden dıṣarıya ezan okunması kent'de bir ilk olarak tarihe geçti.

Almanya'nın Krefeld kentinde cuma günleri minareden ezan okunmaya başlandı

Belediye ve Diyanet İṣleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) birlikte imzaladığı protokolle, bundan böyle süresiz olarak Cuma günleri dıṣarıdan öğle ezanı okunacak.

Minareden ezanı okuyan DİTİB Din Görevlisi Arif Keskin'de mutluluğu bir baṣkaydı.

"Bugün burada Krefeld Yunus Emre Camii'nde minareden canlı olarak ezan okumanın sevincinini ve mutluluğunu yaṣadım. Rabbim inṣallah diğer camilerimizde de aynı ṣekilde bu mutluluğu yaṣamayı nasip eylesin. Kendimi vatan topraklarında hissettim. Bunun heyecanını, mutluluğunu yaṣamak gerçekten bizleri çok onurlandırdı, ṣereflendirdi."

Almanya'nın Krefeld kentinde her cuma hoparlörden ezan okunacak
Almanya'nın Krefeld kentinde her cuma hoparlörden ezan okunacak

Krefeld Yunus Emre Camii Dernek Baṣkanı Adem Cankur'da Müslümanların Almanya'nın bir parçası olduğunu dile getirdi:

"Çok mutluyuz. Biz müslümanlar almanya'nın bir parçasıyız. Ezan-ı Muhammediye'yi minareden, dıṣarıdan okunması bizim için çok anlamlı çok önemlidir. Biz Müslümanlar Almanya'da 60 yılı aṣkın süredir yaṣamaktayız. Bize verilen bu izinle birlikte biz kendimize alman toplumuna kanıtlamıṣ durumdayız. İslamiyetinde bu toplumun bir parçası olduğunun ispatıdır. Alman toplumunun bizlerin kabulunün hüsnü kabuludür."

Vatandaṣlar da dıṣarıdan ezan okunmasını sevinçle karṣıladı.

Köln Belediyesi tarafından 2022 yılında pilot bölge olarak seçilen Köln DİTİB Merkez Camii'nde iki yıl boyunca dıṣarıdan hoparlörle ezan okunmasına izin verilmiṣti.

Yunus Emre Camii'nde dıṣarıdan ezan sesi çevredikleri rahatsız etmemek ṣartıyla ses seviyesi maksimum 70 desibeli geçemeyecek.

Krefeld Belediyesi'nin aldığı bu karar diğer kentlerede örnek olması bekleniyor. 

Haber: Bülent Dönmez

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