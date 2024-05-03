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Dünya
AA 03.05.2024 19:45

Meksika'da üniversite öğrencileri Gazze ile dayanışma kampı kurdu

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesine bağlı çeşitli fakültelerden öğrenciler "Gazze ile dayanışma kampı" kurdu.

Meksika'da üniversite öğrencileri Gazze ile dayanışma kampı kurdu
[Fotograf: AFP]

Başkent Meksiko'daki Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) Rektörlüğü önünde Gazze ile dayanışma kampı kuran öğrenciler, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmenin yanı sıra Meksika hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini istedi.

ABD'de hali hazırda devam eden eylemlere de destek veren öğrenciler, Kanada ve İngiltere'nin İsrail politikasını kınadı.

Meksika'da üniversite öğrencileri Gazze ile dayanışma kampı kurdu

Meksika hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesene kadar protestolarına devam edeceklerini belirten öğrenciler, kampa Filistin bayrakları dikti.

Filistin'e destek gösterilerine Londra'daki UCL öğrencileri de katıldı
Filistin'e destek gösterilerine Londra'daki UCL öğrencileri de katıldı

Öte yandan Meksiko Koleji tesislerinde toplanan "Filistin'deki Soykırıma Karşı Öğrenciler Örgütü" isimli grup da binaya pankartlar asarak İsrail'e tepki göstermesi için Meksika hükümetine çağrıda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sıklıkla protesto eden Meksikalılar, birkaç kez İsrail'in Meksiko Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

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Meksika İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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