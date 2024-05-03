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Dünya
AA 03.05.2024 19:20

Kolombiya İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini 'resmen' duyurdu

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurdu.

Kolombiya İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini 'resmen' duyurdu
[Fotoğraf: Getty]

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya hükümetinin, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri bugünden itibaren kesme kararına ilişkin sözlü notası dün İsrail'in Bogota Büyükelçiliğine resmen iletildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü aracılığıyla diplomatik personelin ülkeden ayrılma sürecinin İsrail Büyükelçisine bildirildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Tel Aviv ve Bogota'daki konsolosluk faaliyetlerinin süreceği bilgisi verildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, dünkü açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda duruşu nettir, bakanlıktaki ekiplerimiz çalışıyor, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceğiz." demişti.

Petro, diplomatik ilişkilerin kesileceğini açıklamıştı

Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." demişti.

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Kolombiya Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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