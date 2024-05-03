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Dünya
AA 03.05.2024 18:05

Guterres'ten Gazze'deki gazeteci ölümleri nedeniyle İsrail'e tepki

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gazetecilerin işlerini yaparken hayatlarını riske attığını, İsrail ordusunun Gazze'de öldürdüğü gazeteci sayısını dehşetle karşıladığını belirtti.

Guterres'ten Gazze'deki gazeteci ölümleri nedeniyle İsrail'e tepki
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Dünyanın daha önce benzeri görülmemiş bir çevresel felaketten geçtiğine işaret eden Guterres, bunun hem mevcut hem de gelecekteki nesilleri tehdit ettiğini söyledi.

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Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail'de 53 Filistinli tutuklu gazeteci var

Guterres, basın mensuplarının bu durumla ilgili insanları bilgilendirme ve eğitme görevi olduğunu belirterek, "Bazı güçlü kişiler, şirketler ve kurumların çevre muhabirlerini durdurmak için ellerinden geleni yapması şaşırtıcı değil." dedi.

"Basın özgürlüğü kuşatma altında"

"Basın özgürlüğü kuşatma altında. Çevre muhabirliği giderek tehlikeli bir mesleğe dönüşüyor." ifadelerini kullanan Guterres, çok sayıda çevre muhabirinin öldürüldüğünü ve suçluların cezalandırılmadığını kaydetti.

Gazze'deki gazeteciler hiçbir uluslararası kararın kendilerini İsrail'den koruyamadığını ifade ediyor
Gazze'deki gazeteciler hiçbir uluslararası kararın kendilerini İsrail'den koruyamadığını ifade ediyor

Guterres, UNESCO'nun son 15 yılda çevre konularında haber yapan basın mensuplarına yönelik 750 saldırıyı kayda geçirdiğini bildirdi.

"İsrail ordusunun öldürdüğü gazeteci sayısını dehşetle karşılıyorum"

Guterres, gazetecilerin işlerini yaparken hayatlarını riske attığını vurgulayarak, "İsrail ordusunun Gazze'de öldürdüğü yüksek sayıdaki gazeteci sayısını dehşetle karşılıyorum." diye konuştu.

BM'nin gazetecilerin ve basın mensuplarının yaptıkları işin değerini çok iyi bildiğinin altını çizen Guterres, "Basın özgürlüğü olmadan özgürlük olmaz." dedi.

Guterres, basın özgürlüğünün bir seçenek değil zorunluluk olduğunu kaydederek, hükümetler, özel sektör ve sivil topluma basın özgürlüğü ve gazeteci haklarını korumak için bir araya gelme çağrısı yaptı.

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