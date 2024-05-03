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Dünya
AA 03.05.2024 15:58

Netanyahu'yu tutuklamak istediği belirtilen UCM'den "kararları etkilemeye son verin" çağrısı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin, Gazze'de soykırım işlemekle suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil üst düzey yöneticiler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını engellemeye çalıştıkları iddiaları üzerine "girişimlerin derhal durdurulması" çağrısı yaptı.

Netanyahu'yu tutuklamak istediği belirtilen UCM'den "kararları etkilemeye son verin" çağrısı

Mahkeme'nin X hesabından yapılan paylaşımda, ABD'nin İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararının çıkmaması için UCM'nin üst düzey yetkilileriyle temasta bulunduğu iddialarına yanıt verildi.

Başsavcılığın yürütülen soruşturmalara yönelik kamuoyu ilgisinin farkında olduğunun aktarıldığı açıklamada, "devlet ve seçilmiş yetkililerin, sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin ve aktivistlerin yorumlarını ve endişeleri iletmelerinin memnuniyetle karşılandığı" ifade edildi.

Mahkeme kararını etkilemeye yönelik eylemlere yanıt verilen açıklamada, "Ancak, Ofis'in (Başsavcılık) görevini yerine getirirken kendi yetki alanına giren soruşturmalar veya davalarla ilgili kararlar alması halinde, bireyler Mahkeme'ye veya Mahkeme personeline karşı misilleme tehdidinde bulunduğunda, bu bağımsızlık ve tarafsızlığı zedelemektedir." uyarısı yapıldı.

Açıklamada, bu tür tehditlerin "eyleme geçilmese dahi Roma Statüsü'nün 70. maddesi uyarınca adaletin idaresine karşı bir suç teşkil edebileceği" hatırlatılarak, "görevlileri engelleme, sindirme veya uygunsuz şekilde etkilemeye yönelik tüm girişimlerin derhal durdurulması" çağrısı yapıldı.

Açıklamanın, ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerden oluşan bir grubun, UCM'yi tutuklama emri çıkarmaktan vazgeçirmek amacıyla bu hafta Mahkeme'nin üst düzey yetkilileriyle çevrimiçi toplantı gerçekleştirdiğine dair haberin ardından gelmesi dikkati çekti.

UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkaracağı iddiası

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinde, UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında muhtemel tutuklama kararının gündeme geldiği iddia edilmişti.

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.

Adı açıklanmayan İsrailli iki yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun, UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'a ilettiği kaydedilmişti.

Görüşmede Netanyahu'nun Biden'dan, UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarılmıştı.

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