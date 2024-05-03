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Dünya
AA 03.05.2024 20:15

Almanya'da polis Filistin destekçilerine müdahale etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Humboldt Üniversitesi bahçesine girerek oturma eylemi yapan Filistin destekçilerine müdahalede bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup Filistin destekçisi, izinsiz olarak Berlin Humboldt Üniversitesi bahçesine gelerek oturma eylemi yaptı.

Duruma müdahale etmek isteyen Rektör Julia von Blumethal, göstericilerle bir süre görüştükten sonra eylemi sonlandırmalarını istedi. Ancak göstericiler bunu kabul etmeyerek oturma eylemine devam etti.

Meksika'da üniversite öğrencileri Gazze ile dayanışma kampı kurdu
Meksika'da üniversite öğrencileri Gazze ile dayanışma kampı kurdu

Yoğun güvenlik önlemi alan Berlin polisi, 3 saat bekledikten sonra gruba müdahale ederek Filistin destekçilerini üniversite bahçesinden çıkarttı.

Müdahale sırasında polise direnen bazı göstericiler, kimlik tespiti yapılmak üzere geçici olarak gözaltına alındı.

Göstericiler, oturma eyleminde "Özgür Gazze", "Almanya, İsrail'e silah sevkiyatını durdur", "Soykırımı durdurun", "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

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