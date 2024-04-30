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Dünya
AA 30.04.2024 14:25

Almanya'nın Krefeld kentinde her cuma hoparlörden ezan okunacak

Almanya'nın Krefeld kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Yunus Emre Camisi ile şehir yönetimi arasında her cuma vakti ezanın hoparlörden okunması için protokol imzalandı.

Almanya'nın Krefeld kentinde her cuma hoparlörden ezan okunacak
[Fotograf: AA]

Almanya'nın Krefeld kentinde her cuma hoparlörden ezan okunacak.

Krefeld Belediye Başkanı Frank Meyer'in makamında gerçekleşen imza töreninin ardından hoparlörden ilk ezanın 3 Mayıs Cuma günü okunacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Meyer, imza töreninde yaptığı konuşmada, diğer dinlerde olduğu gibi Müslümanların da haklarını göz önünde bulundurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Krefeld'deki Müslüman cemaatler, şehir sakinleri, komşuları ve yerel yöneticilerle uyum içinde çalışmalarını sürdürüyor. Şehir sakinlerini rahatsız etmeyecek şekilde, 55 ile maksimum 70 desibel arasında olacak şekilde ezan okuma protokolüne ortak mutabakat sağladık. Krefeld şehrindeki tüm camilerden artık dışarıdan ezan okunacak."

Krefeld Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Camisi Dernek Başkanı Adem Cankur, şehir yönetimi başta olmak üzere bu protokolde emeği geçenlere teşekkür etti.

Cankur, "Misafir işçi olarak geldik ama bu toplumun bir parçasıyız. Krefeldli Müslümanlar olarak tüm inançlara saygılı bir şekilde ve ötekileştirmeden, ayrıştırmadan çalışmalarımızı uyum içinde sürdürüyoruz. Bugün imzaladığımız protokolle buraya ait olduğumuzu hissettik. Umarız bütün şehirlerde bu uygulama hayata geçirilir." değerlendirmesinde bulundu.

Cankur ayrıca, ilk ezanın okunacağı 3 Mayıs'ta Krefeld Belediye Başkan Meyer'in camilerini ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

İmza törenine, Krefeld DİTİB Yunus Emre Camisi Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, din görevlisi Arif Keskin ve Krefeld Müslümanlar Birliği Başkanı Tufan Ünal katıldı.

"Almanya'da yaşayan Müslümanların bu topluma ait olduklarının bir ifadesi"

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, yaptığı yazılı açıklamada, her cuma vakti hoparlörden ezan okunması iznini sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Bu kararın hüsnükabulün göstergesi ve birlikte yaşama kültürüne önemli bir katkı sağladığını vurgulayan Kuzey, imzalanan protokolün "Almanya'da uzun süredir yaşayan Müslümanların bu topluma ait olduklarının bir ifadesi" olduğunu aktardı.

Kuzey, Almanya'da anayasal haklar çerçevesinde ezanın dışarıdan okunmasının Müslümanların doğal hakkı olduğunu vurguladı.

Bu protokolün diğer şehirlere de örnek olmasını temenni eden Kuzey, Krefeld Belediye Başkanı Frank Meyer'e teşekkür etti.

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