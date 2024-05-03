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Dünya
AA 03.05.2024 20:33

Somali'de şiddetli yağışlar nedeniyle en az 8 bin kişi evini terk etti

Somali'de son günlerde şiddetli yağışların neden olduğu sellerden dolayı en az 8 bin kişi evlerinden ayrılarak göç etmek zorunda kaldı.

Somali'de şiddetli yağışlar nedeniyle en az 8 bin kişi evini terk etti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Somali'deki yağışların hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Son günlerdeki şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 8 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı bildirilen açıklamada, yağışların Hiran bölgesinde etkili olduğu, Şabel Nehri'nde ise taşma riski bulunduğu kaydedildi.

Bölge sakinlerinden Abdiaziz Muhammed Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşanan sel felaketine dikkati çekerek, yeni bir sel riskine karşı ailesiyle başka bölgeye göç edeceklerini söyledi.

Ömer, "Daha önceki uyarıları hafife aldık ama nehirdeki su seviyesi artık endişe verici. Bu yağmur devam ederse durum kötü bir noktaya ulaşacak ve dolayısıyla artık ailem ve hayvanlarımla birlikte başka bir yere gitme kararı aldık." dedi.

Ülkede son günlerde meydana gelen seller nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirmişti.

Somali Afet Yönetim Ajansına göre, ülke genelinde geçen yıl ekim ile aralık arasındaki sellerden 2,4 milyon kişi etkilenmiş, 110 kişi hayatını kaybetmişti.

Somali dışında Kenya, Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

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