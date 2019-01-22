Almanya merkezli Süddeutsche Zeitung gazetesinin, Federal İçişleri Bakanlığına dayanarak yayımladığı habere göre, Almanya'nın 2018 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iade ettiği sığınmacı adaylarının sayısı rekor düzeye çıktı.

Habere göre, 2018'in ocak-kasım ayları arasında Almanya'yı terk etmesine karar verilen 8 bin 658 sığınmacı adayı, ülkelerine geri gönderildi.

2017'de Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayısı 7 bin 102 olarak açıklanmıştı.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin 2018 yılında Almanya'ya kaçmış 51 bin 558 sığınmacının teslim alınması için Avrupa Birliği ülkelerine başvurduğu belirtildi. Başvuruların 35 bin 375'ine olumlu karşılık alındığı, sığınmacıların çoğunluğunun iadesinin ise İtalya'ya yapıldığı aktarıldı.

2018 yılında çoğunluğu Yunanistan'dan olmak üzere, 7 bin 205 sığınmacı adayı ise diğer Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya'ya iade edildi.

Avrupa Birliği'nin Dublin 3 talimatnamesine göre sığınmacı, Avrupa'da hangi AB ülkesine ayak basarsa iltica işlemlerinin o ülkede yapılması gerekiyor.

Kaynak: Deutsche Welle