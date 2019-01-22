ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin havadan, terör örgütü YPG/PKK'nın karadan yürüttüğü saldırılarda hayatını kaybeden ve Rakka'nın güneybatısındaki Fahiha köyünde bir toplu mezara gömülen 600'den fazla kişiye ait cesetler ortaya çıkarıldı.

Rakka yerel kaynakları, bulunan toplu mezarda 600 ile 800 arasında cesedin olduğunu ve kimliklerinin tespit edilemediğini belirtti.

Toplu mezarlardan şimdiye kadar yaklaşık 3 binin üzerinde ceset çıkarıldı

Rakka'da terör örgütü DEAŞ, YPG/PKK ve koalisyon güçleri tarafından öldürüldüğü tahmin edilen 3 binin üzerindeki cesetten en az 2 bininin kimliği tespit edilemiyor.

DEAŞ, YPG/PKK ve ABD'nin kurbanları

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 2017 yılında yayımladığı bir raporda, Şubat 2016 ile Ekim 2017 arasında YPG/PKK ile ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırılarında 543’ü çocuk, 346'sı kadın 2 bin 323 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Uluslararası birçok insan hakları kuruluşu, Rakka ve civarında hayatını kaybeden sivillerin terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ ile ABD eliyle hayatlarını kaybettiğine dikkat çekiyor.

Rakka'da insani kriz sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK 1 yıldır Rakka'da, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini uyguluyor. Sivilleri zorla silah altına alan örgüt, DEAŞ ile çatışmalar sırasında el koyduğu evleri sahiplerine teslim etmiyor.

Koalisyonun yoğun hava saldırıları sonucu neredeyse tamamı harabeye dönen kent merkezinde siviller, yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen az sayıdaki sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Terör örgütü YPG/PKK, muhaliflerle irtibatlı oldukları bahanesiyle pek çok sivili rastgele alıkoyuyor.

ABD öncülüğündeki koalisyonun havadan, terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) karadan yürüttüğü Rakka saldırılarında yaşanan yıkım görmezden geliniyor.

Saldırıdan kurtulan siviller, harabeler arasında yeniden yaşama dönmeye ve şehri canlandırmaya çalışıyor. Rakka'ya giden yollar ve köprüler bombardımanlar sonucu yıkıldığı için, halk küçük teknelerle şehre ulaşabiliyor.

"Sivillerin güvenliği dikkate alınmadı"

Uluslararası Af Örgütü, Rakka saldırılarında, ABD destekli koalisyon güçlerini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamış, birçok noktada sivillerin hava bombardımanında öldürüldüğünü raporlamıştı.

Koalisyonun hava operasyonlarında hayatını kaybeden sivil sayısının, açıklananın çok üzerinde olduğunu duyuran Af Örgütü, koalisyon güçlerini sivillerin güvenliğini dikkate almamakla suçlamıştı.

Kaynak: SmartNews, AA, TRT Haber