Dün 2 Tanzanya bayraklı iki gemi Kerç Boğazı'nda alev almış, gemilerden birinde ise patlama yaşanmıştı.
Yangının, yakıt ikmali yapılırken çıktığı ve diğer gemiye sıçradığı aktarılmıştı.
2 gemiden kurtarılan 12 mürettebatın 8'inin Türk olduğu açıklandı.
Kırım açıklarında yanan 2 gemiden kurtulan 12 mürettebatın 8'inin Türk olduğu açıklandı. Detayları @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı. pic.twitter.com/zuSGrsdOdP— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ocak 2019
Gemilerde bulunan 31 mürettebatın denize atladığı belirtilmiş, Türk sayısının da 16 olduğu açıklanmıştı.
Kaynak: TRT Haber