Rusya Denizcilik Ajansı, tarafından Rus medyasına yapılan açıklamada, iki geminin Kerç Boğazı'nda alev aldığı, gemilerden birinde ise patlama yaşandığı kaydedildi.

Kırım açıklarındaki iki gemide çıkan yangının detaylarını @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı. pic.twitter.com/0u1H1ZaAoS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Ocak 2019

Gemilerden birinde 17 diğerinde ise 14 kişinin bulunduğunun belirtildiği açıklamada, Tanzanya bayraklı gemilerde Türk ve Hintli mürettebatın olduğu ifade edildi.

Gemilerde bulunan 31 mürettebatın denize atladığı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, AA