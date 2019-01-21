Afganistan Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Vardak eyaletindeki bir askeri eğitim merkezine Taliban tarafından saldırı düzenlendiğini, 126 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Taliban, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Başkent Kabil'in ülkenin güneyine bağlandığı noktada yer alan Maidan Wardak vilayeti, çevredeki dağlara hakim olan Taliban isyancılarının sıklıkla intihar saldırıları düzenlediği bir bölge.

Taliban, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Başkent Kabil'in ülkenin güneyine bağlandığı noktada yer alan Vardak, Taliban'ın sıklıkla intihar saldırıları düzenlediği bir bölge.

Kaynak: Reuters, AA