Olumsuz hava şartları nedeniyle dünyanın dört bir yanında kayıplar yaşanıyor.

ABD'nin orta ve kuzeydoğusundaki 15 eyalet, kar fırtınası ve soğuk havanın etkisinde. Olumsuz hava şartlarından 115 milyon kişi etkilendi.

Bazı eyaletlerde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Sıcaklıklar sıfırın altında 35 dereceye kadar düştü.

Kansas'ta kar temizleme aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bölgede ulaşım durma noktasına geldi. 5 bine yakın uçuş iptal edildi.

129 yolcusuyla Chicago'ya inmeye çalışan bir uçak pistten çıktı.

Chicago, New York, Boston ve Washington arasındaki tren seferleri yapılamadı.

Hafta sonu Kanada için de zor geçti.

Montreal ve Quebec'te yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce uçuş iptal oldu. Kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreye ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te tipi can aldı. Meydana gelen trafik kazlarında 6 kişi öldü.

Afrika ülkesi Madagaskar'da ise şiddetli yağış sele neden oldu. Başkent Antanarivo'da yaşanan felakette 9 kişi hayatını kaybetti.

Nadiren kar yağan Afrika ülkelerinden Fas'ta ise Atlas dağları ve çevresindeki beyaz örtü yüzleri güldürdü.

Çin'de de kartpostallık görüntüler vardı. Şandong Eyaleti'nde Tai dağındaki şelale dondu. Ziyaretçiler buzdan kristalleri fotoğraflamak için sıraya girdi.

Kaynak: Reuters, AP

