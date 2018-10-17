ABD terör örgütü YPG/PKK ile yıktığı Rakka'ya gözlerini yumuyor

ABD öncülüğündeki koalisyonun havadan, terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) karadan yürüttüğü Rakka saldırılarında yaşanan yıkım görmezden geliniyor.

Saldırıdan kurtulan siviller, harabeler arasında yeniden yaşama dönmeye ve şehri canlandırmaya çalışıyor. Rakka'ya giden yollar ve köprüler bombardımanlar sonucu yıkıldığı için, halk küçük teknelerle şehre ulaşabiliyor.

"Oğlumu kendi ellerimle gömdüm"

Rakka'daki sivillerden 48 yaşındaki İsmail el-Muidi saldırıdan sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Saldırıdan ben etkilenmemiştim. Ailemi koruyabilmeyi umuyordum. Ama oğlum ölmüştü. Ben bu iki elle onu kendim gömdüm. Evimi kaybettiğimde etkilenmedim. Her şeyim gitmişti. Bütüm umudumu kaybettim. Allah'a hamdolsun biz yaşıyoruz."

"Biz cennetteydik, şimdi su için yalvarıyoruz"

Bir başka Rakka sakini Abd el-İbrahim, ise "Biz cennetteydik. Şimdi bize olanlara bakın. Tam anlamıyla sadece su için bile yalvarıyoruz. Karım ve ben ağlıyoruz. 70 yaşın üstündeyim. Böyle devam edebilir miyim? Yapamam" dedi.

"Yeniden inşa sözleri tutulmadı"

Rakka sakini Samer Farwati saldıdan sonra şehirin yeniden yapılandırılmadığını şöyle anlattı:

"Artık bir evimiz ya da başka bir şeyimiz yok. Ama Allah'a şükürler olsun ki hayattayız. İş olanağımız yok. Burada [bir moloz yığınını işaret ediyor] yeniden inşaya söz verildi. Yeniden yapılanma yok. Hiçbir şey yok. Kiraladığımız her ev için 120 dolar ödüyoruz"

"Sivillerin güvenliği dikkate alınmadı"

Uluslararası Af Örgütü, Rakka saldırılarında, ABD destekli koalisyon güçlerini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamış, birçok noktada sivillerin hava bombardımanında öldürüldüğünü raporlamıştı.

Koalisyonun hava operasyonlarında hayatını kaybeden sivil sayısının, açıklananın çok üzerinde olduğunu duyuran Uluslararası Af Örgütü, koalisyon güçlerini sivillerin güvenliğini dikkate almamakla suçlamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AFP, Reuters, AA