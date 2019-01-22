Terör örgütü PKK/YPG, işgal altında tuttuğu Rakka kentinde, son günlerde gerçekleştirdiği baskınlarla 40'a yakın genci zorla saflarına kattı.

Gençlerin zorla silah altına alınmasını kabul etmeyen Rakka halkı ise terör örgütünü protesto etmek için gösteri yapılması çağrılarında bulunuyor.

Rakka yerel kaynakları, zorla silah altına alınmaların terör örgütünün hızla eriyen insan kaynağını telafi etme amacı taşıdığını söylüyor.

Son dönemde kaçışların artması, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerini endişelendiriyor.

Örgüt işgal altında tuttuğu bölgelerde evlere baskınlar düzenleyerek gençleri zorla silah altına alıyor.

Kaynak: Nedaa, Halabtoday