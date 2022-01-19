Almanya'da günlük COVID-19 vaka sayısı ilk kez 100 bin barajını aştı.

Ülkede son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka görüldü, 239 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 116 bin 81'e ulaştı.

100 bin kişide vaka ortalaması ise 584,4'e çıkarak rekor tazeledi.

Omicron'un baskın varyant haline geldiği ülkede, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, şubat ayı ortasında Omicron dalgasının zirvesine ulaşacaklarını ifade etti.