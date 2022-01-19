Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da 49 binden fazla yeni koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
COVID-19 salgını nedeniyle Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke Meksika'da son 24 saatte 49 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı.
Toplam vaka sayısının 4 milyon 434 bin 758 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 478 bin 130 olarak kayıtlara geçti.
Ülkede 4'üncü dalganın etkili olduğu son haftalarda salgının başlangıcından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
Ölü sayısı son 24 saatte 320 artarak 301 bin 789'a yükselirken, aktif vaka sayısı da 360 bini geçti.
Aşı durumu
Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 64'üne 1. doz, yüzde 57'sine de 2. doz aşı uygulandı.
Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" durumunda bulunuyor.
Etiketler: Meksika Koronavirüs
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