Toplam vaka sayısının 4 milyon 434 bin 758 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 478 bin 130 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 4'üncü dalganın etkili olduğu son haftalarda salgının başlangıcından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Ölü sayısı son 24 saatte 320 artarak 301 bin 789'a yükselirken, aktif vaka sayısı da 360 bini geçti.

Aşı durumu

Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 64'üne 1. doz, yüzde 57'sine de 2. doz aşı uygulandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" durumunda bulunuyor.