İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda 10-16 Ocak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda 22,19 gram eroin, 12,08 gram esrar, 9,95 gram metamfetamin, 1,36 gram kokain, 13 bin 739 paket kaçak sigara, 1769 litre kaçak akaryakıt, 200 puro, 150 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 27 emtia, 20 elektronik sigara tütünü, 16 şişe içki, 9 cep telefonu ve 47 sahte para ele geçirildi.

63’ü kaçakçılık, 18’i asayiş suçlarından olmak üzere toplam 81 şüpheli gözaltına alındı.