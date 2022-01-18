İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Suruç ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, ilçe merkezindeki bir evde ve arabada yaptıkları aramada, çeşitli yerlere zulalanmış 20 kilo 732 gram kilogram kubar esrar ile 111 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Y.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.