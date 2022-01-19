Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Hınan eyaletinin Anyang şehrinde 29, Şuçang'da 3 ve eyalet merkezi Cıngcou'da 1, Tiencin şehrinde 14, Guangdong eyaletinin Cuhai şehrinde 6, Şıncın'da 1, başkent Pekin'de 1 vaka görüldü.

Yurt içi kaynaklı vakalar nedeniyle 23 Aralık'tan bu yana karantina tedbirlerinin uygulandığı Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde, uzun zaman sonra ilk kez yeni vaka kaydedilmedi.

Dün 24 saatte yurt dışı kaynaklı 32 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan COVID-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen yurt dışı kaynaklı 2 vakaya rastlandı. Çinli sağlık yetkilileri, COVID-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 345 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 454 hastanın tedavisi sürüyor.

"Sıfır vaka" stratejisi

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.