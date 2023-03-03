Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısına uyan kamu çalışanları, Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Baden-Württemberg, Saksonya, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki kreşler, belediye hastaneleri, çöp toplama merkezleri, otobüsler ve hafif raylı araçlar gibi kamusal yaşamın birçok alanında iş bıraktı.

Sendikanın çağrısıyla düzenlenen uyarı grevi birçok bölgede özellikle toplu taşıma ulaşımını büyük ölçüde aksattı.

Grevler pazarlık baskısını arttırmayı amaçlıyor

Uyarı greviyle yerel ve federal kamu sektörü üzerindeki toplu pazarlık baskısının artırılması amaçlanıyor.

İşverenler, federal ve yerel yönetimlerdeki çalışanlar için ücretlerde yüzde 5 artış ve tek seferde toplam 2 bin 500 euro ek ödeme teklif etmiş ancak sendikalar, teklifi yetersiz bularak reddetmişti.

Sendikalar, ücretlerde yüzde 10,5 artış veya aylık en az 500 euro ilave zam talep ediyor.