Fransız basınındaki haberlere göre, iki psikiyatri uzmanının muayene ettiği şüpheli Malet'e ilişkin raporun sonucu açıklandı.

Raporda, akli dengesini tam kaybetmese de Malet'in "kişilik bozukluğu" yaşadığına dikkat çekildi.

69 yaşındaki Malet'in ciddi ölçüde paranoyak olduğu belirtilen raporda, şüphelinin saldırı anında eylemlerinden tamamen mesul olacak derecede akıl sağlığını kaybettiğine ilişkin net karar verilemeyeceği ifade edildi.

Paris Savcılık Ofisi de şüphelinin gözaltı sırasında "yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu" itiraf ettiğini açıklamıştı.

Paris'te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının gözaltındaki şüphelisi Malet'in "cinayet" ve "cinayete teşebbüs"ten tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Sorgu hakimi, bir süreliğine psikiyatri servisine kaldırılan şüpheliye "ırk, etnik köken, milliyet veya din temelli cinayet ve cinayete teşebbüs" suçları yöneltilmesine ve şüphelinin tutuklanmasına hükmetmişti.

"Borderline" olarak da bilinen kişilik bozukluğu, "hastanın sağlıksız düşünme, işleyiş ve davranış tarzına sahip olduğu" bir tür zihinsel bozukluk olarak biliniyor. Kişilik bozukluğu olan bir kişi, durumları ve insanları algılamakta veya ilişkilendirmekte zorlanıyor.

Saldırgan daha önce göçmen merkezine saldırmıştı

Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde 23 Aralık'ta bir Fransız vatandaşının, PKK terör örgütü yandaşlarının kurduğu bir derneğin önünde silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Saldırının şüphelisi olarak William Malet olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin 2016 ve 2021'de iki kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edilmişti.

Saldırı şüphelisi, 24 Aralık'ta doktor muayenesinde, sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti. Şüpheli hakkında daha sonra yeniden gözaltı kararı verilmişti.

Savcılık şüphelinin, gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin, silahının şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söylediği de belirtilmişti.