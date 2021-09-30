Alman basınında yer alan haberlere göre, Kiel kıyı şeridinde hortum meydana geldi.

Bir kürek takımının, kayıklarını sudan çıkardıkları sırada hortuma yakalandığı, birçok kişinin denize savrulduğu, bazı kişilerin yardım için suya atladığı ve çevredekilerden yaralananlar olduğu bildirildi.

Hortum nedeniyle 4'ü ağır çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Kiel’in Meimersdorf ve Gaarden ilçelerinde bazı binaların çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü kaydedildi.