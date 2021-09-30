Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Almanya'da hortum: Çok sayıda yaralı var
[Fotoğraf: İHA]
Almanya’nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinin kıyı kenti Kiel'de oluşan hortum nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı ve birçok bina hasar gördü.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Kiel kıyı şeridinde hortum meydana geldi.
Bir kürek takımının, kayıklarını sudan çıkardıkları sırada hortuma yakalandığı, birçok kişinin denize savrulduğu, bazı kişilerin yardım için suya atladığı ve çevredekilerden yaralananlar olduğu bildirildi.
Hortum nedeniyle 4'ü ağır çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Kiel’in Meimersdorf ve Gaarden ilçelerinde bazı binaların çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü kaydedildi.
Etiketler: Almanya
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