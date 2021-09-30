Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Slovenya'da sel etkili oldu: Birçok sokak ve iş yeri su altında kaldı
[Fotoğraf:AA]
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da dün gece etkili olan kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda iş yeri hasar gördü, kent sokakları su altında kaldı.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana, yoğun yağışın ardından sele teslim oldu.
Yerel medyada yer alan haberlerde, dün gece etkili olan kuvvetli yağışın ardından 500'den fazla iş yeri su baskını sonucu hasara uğradı.
[Fotoğraf: AA]
Metrekare başına 88 litre yağmur yağdığı bilgisi paylaşıldı.
Kuvvetli yağış nedeniyle çok sayıda aracın da hasar gördüğü belirtilirken, ilk yardım ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi.
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