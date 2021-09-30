Slovenya'nın başkenti Ljubljana, yoğun yağışın ardından sele teslim oldu.

Yerel medyada yer alan haberlerde, dün gece etkili olan kuvvetli yağışın ardından 500'den fazla iş yeri su baskını sonucu hasara uğradı.

[Fotoğraf: AA]

Metrekare başına 88 litre yağmur yağdığı bilgisi paylaşıldı.

Kuvvetli yağış nedeniyle çok sayıda aracın da hasar gördüğü belirtilirken, ilk yardım ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi.