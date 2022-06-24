Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da COVID-19 hızlı testleri ücretli olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'da koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşlara daha önce ücretsiz olarak sunulan COVID-19 antijen hızlı testlerin temmuzdan sonra ücrete tabi olacağını söyledi.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara ücretsiz sağlanan ve salgını kontrol altına almada önemli olan COVID-19 antijen hızlı testlerinin temmuzdan sonra 3 avro olacağını açıkladı.
"Dar bütçe durumunda bunu karşılayamayız"
Yalnızca düşük gelirli insanlar için testlerin ücretsiz olmaya devam edeceğini belirten Lauterbach, "Bunu saklamak istemiyorum, herkes için ücretsiz vatandaşlık testlerine devam etmek isterdim. Ne yazık ki, sonbaharda bizi bekleyen dar bütçe durumunda bunu karşılayamayız” dedi.
Öte yandan, Lauterbach, 15 Haziran’da sonbaharda başka bir şiddetli COVID-19 dalgası konusunda uyarıda bulunmuştu.
Etiketler: Koronavirüs Almanya Koronavirüs Tedbirleri
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