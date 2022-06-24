Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara ücretsiz sağlanan ve salgını kontrol altına almada önemli olan COVID-19 antijen hızlı testlerinin temmuzdan sonra 3 avro olacağını açıkladı.

"Dar bütçe durumunda bunu karşılayamayız"

Yalnızca düşük gelirli insanlar için testlerin ücretsiz olmaya devam edeceğini belirten Lauterbach, "Bunu saklamak istemiyorum, herkes için ücretsiz vatandaşlık testlerine devam etmek isterdim. Ne yazık ki, sonbaharda bizi bekleyen dar bütçe durumunda bunu karşılayamayız” dedi.

Öte yandan, Lauterbach, 15 Haziran’da sonbaharda başka bir şiddetli COVID-19 dalgası konusunda uyarıda bulunmuştu.