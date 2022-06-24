Dünya Bankası Somali Direktörü Kristina Svensson, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Somali'ye destek verecekleri bilgisini paylaştı.

Somali'ye 143 milyon dolar kredi desteği sağlayacaklarını belirten Svensson, bu adımla yaklaşık 500 milyon haneye yardım ulaştıracaklarını kaydetti.

Dünya Bankası 2020'de Somali'ye 55 milyon dolarlık destek sağlamıştı.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.