Almanya'da aşırı sağcı milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Haber Giriş:
Almanya'da aşırı sağcı siyasi parti AfD'nin Meclis Grubu Başkanı Alexander Gauland'ın dokunulmazlığı kaldırıldı.
[AfD'nin Meclis Grubu Başkanı Alexander Gauland - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Federal Meclis (Bundestag) oturumunda, Frankfurt Savcılığının hazırladığı fezlekeyi görüşen milletvekilleri Gauland'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına onay verdi.
Gauland'ın Potsdam'daki evinde arama yapıldığı ve bilgisayarlarına el konulabileceği bilgisi paylaşıldı.
Frankfurt Savcılığı, Gauland hakkında geçen yıl "vergi kaçırma" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.
Etiketler: almanya alexander gauland aşırı sağ dokunulmazlıkSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 13:56