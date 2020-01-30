Afganistan’da Taliban saldırısı: 2 güvenlik görevlisi öldürüldü
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, TOLO NEWS
Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir güvenlik kontrol noktasına saldırdı, 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı.
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Afgan yerel medyasında yer alan haberlere göre, saldırı dün gece saatlerinde Baglan’ın Naharin bölgesinde gerçekleşti.
Vilayet Konseyi Üyesi Bismillah Ataş, Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sabah saatlerine kadar devam ettiğini belirtti.
Talep edilen takviyenin gönderilmemesine tepki gösteren yetkili, çatışmaların yaşandığı bölgenin, emniyet müdürlüğüne birkaç kilometre mesafede olduğunu ifade etti.
Yerel güvenlik kaynakları, militanların olay yerinden ayrılmadan, güvenlik güçlerine ait bazı ekipmanları da ele geçirdiğini söyledi.
Taliban saldırıyı üstlenirken, Baglan polis teşkilatı konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Etiketler: taliban saldırı güvenlik görevlisi baglan AfganistanSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 13:51