Afgan yerel medyasında yer alan haberlere göre, saldırı dün gece saatlerinde Baglan’ın Naharin bölgesinde gerçekleşti.

Vilayet Konseyi Üyesi Bismillah Ataş, Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sabah saatlerine kadar devam ettiğini belirtti.

Talep edilen takviyenin gönderilmemesine tepki gösteren yetkili, çatışmaların yaşandığı bölgenin, emniyet müdürlüğüne birkaç kilometre mesafede olduğunu ifade etti.

Yerel güvenlik kaynakları, militanların olay yerinden ayrılmadan, güvenlik güçlerine ait bazı ekipmanları da ele geçirdiğini söyledi.

Taliban saldırıyı üstlenirken, Baglan polis teşkilatı konuyla ilgili açıklama yapmadı.