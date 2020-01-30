Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi
Haber Giriş: Kaynak: DHA
Norveç’te dev yolcu gemisinin kıyıya yanaşırken sert rüzgarlarla mücadelesi kameralara yansıdı.
Norveç'in keşif gemileriyle ünlü Hurtigruten şirketi tarafından işletilen MS Nordnorge yolcu gemisi sert rüzgarla mücadele etti.
O anlarsa orada bulunan bir kişinin kamerasına yansıdı.
Yan yatmaya başlayacakmış gibi görünen gemi bir süre sonra kıyıya yanaşabildi.
Öte yandan dev gemide ise 3 restoran, sauna ve fitness salonu bulunuyor.
Etiketler: yolcu gemisi rüzgar NorveçSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 14:06