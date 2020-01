ABD kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.

Başkanlık yarışına giren isimler, kampanyaları için de ciddi paraları gözden çıkarmış durumda.

Tabii bu noktada, yarışı sermayeleri üzerinden götürdükleri söylenebilecek, en azından bu faktörün çokça tartışıldığı iki isme detaylı bakmakta fayda var.

ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump ve milyarder medya patronu Michael Bloomberg...

Trump, 1 yıl boyunca, dijital reklamlara en fazla harcama yapan başkan adayı oldu. Ancak son zamanlarda milyarder aday Michael Bloomberg de ona yetişiyor.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Mevcut ABD Başkanı’nın verdiği Facebook reklamları, 23 milyon dolar değerinde. Bu sayı, Google reklamları için 12 milyon dolardan fazla. Yani toplamda 35 milyon doları aşkın bir parayı gözden çıkarmış durumda.

Cumhuriyetçiler, 2020 seçim süreci boyunca adaylık için herhangi bir Demokrat adaydan çok daha fazla; 165 milyon dolar topladı.

Bloomberg ise ocak ayını yoğun geçirdi. Milyarder medya patronu ve eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, toplam harcamasını rekor sürede 34,5 milyon dolara çıkardı. Yarışa geçen kasım ayında katıldığını da ekleyelim. Üçüncüsü, neredeyse 23 milyon dolar harcayan ve kendi kendini finanse eden kampanyaların avantajlarını vurgulayan bir milyarder olan Tom Steyer.

2020 seçimleri için diğer adaylar dijital reklamlara çok daha az harcadı.

[Grafik: Hafize Yurt]

Pete Buttigieg'in kampanyası dijital reklamlarda 12 milyon dolar tutarken, Bernie Sanders ve Elizabeth Warren’ın her biri yaklaşık 10 milyon dolar harcadı.

Trump’ın önde gelen rakiplerinden Joe Biden ise, geleneksel reklam kanallarına daha fazla güveniyor gibi görünüyor. Zira 1 yıl içinde dijital reklamlara yalnızca 5,4 milyon dolar harcadı.

Bloomberg yükseliyor mu?

Dijital kampanyasını güçlendirerek yarışta iyiden iyiye öne çıkan Bloomberg’e destek ne durumda, ona da bakalım.

[Fotoğraf: Getty]

22 Ocak’ta Monmouth Üniversitesi tarafından yürütülen bir ankete göre Bloomberg, Demokratlar arasında dördüncü sıraya yükseldi. Yarışa hızlı bir giriş yapan Bloomberg için geçen ay yüzde 5 oy kullanılmışken, bu oran yüzde 4’lük artışla 9’a çıktı.

Milyonlarca dolarlık servetini başkanlık seçimleri için reklam kampanyasına adayan milyarder için bu, büyük bir sıçrama. Üstelik kendisi, demokratik tartışmaların hiçbirine de henüz katılmadı.

Bloomberg resmi olarak geçen kasım ayı sonunda, “Donald Trump'ı yenmek ve Amerika'yı yeniden inşa etmek” teklifini açıkladı. “İş, hükümet ve hayırseverlik alanındaki benzersiz deneyimlerimin, kazanmamı ve liderlik yapmamı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kampanya sitesinde Bloomberg, Demokratların 2020 seçimlerinde Trump'ı yenmesinin ne kadar önemli olduğunu da savundu. "4 yıl daha Başkan Trump'ın pervasız ve etik dışı eylemlerini göze alamayız. Ülkemiz ve değerlerimiz için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Eğer bir dönem daha kazanırsa, asla hasardan kurtulamayabiliriz" iddiasında bulundu.

Demokratik adayların çoğuna takma isimler yakıştıran Trump ise, Bloomberg’i “Mini Mike” olarak etiketledi ve eski New York Belediye Başkanı’nı, reklamlara 100 milyon dolardan fazla harcamakla eleştirdi.

Trump’ın 17 Ocak’ta sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabından attığı tweet'ler şöyle:

"Mini Mike Bloomberg, Demokrat tartışma sahnesine girmiyor çünkü istemiyor. Korkunç bir tartışmacı ve konuşmacı. Eğer yapsaydı, anketlerde daha da inerdi (tabii bu mümkünse)."

Mini Mike Bloomberg doesn’t get on the Democrat Debate Stage because he doesn’t want to - he is a terrible debater and speaker. If he did, he would go down in the polls even more (if that is possible!).