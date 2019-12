Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a "Roket Adam", Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kastederek "Napolyon Bonapart" ifadelerini kullanmaktan geri durmadı.

....and Assad to protect the land of our enemy? Anyone who wants to assist Syria in protecting the Kurds is good with me, whether it is Russia, China, or Napoleon Bonaparte. I hope they all do great, we are 7,000 miles away! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

Being nice to Rocket Man hasn't worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won't fail. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sıfat"larından nasibini alanlar yalnızca onlar da değil...

Siyasi muhalifleri, yabancı liderler ve medya figürleri hakkında bir açıklama ya da değerlendirme yaparken “nickname” yani lakap veya takma adlara fazlasıyla başvuruyor.

Hatta rakamlar, Donald Trump’ın bunda kesinlikle kararlı olduğunu gösteriyor.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Örneğin 2020 başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden buna açık bir örnek.

Azil soruşturması süreci sebebiyle de karşı karşıya geldiği Biden için Trump, 36 tweet’inde “Uykulu Joe” (Sleepy Joe, SleepyCreepy Joe, Sleepy One, Very slow sleepy Joe gibi) yakıştırmasını yaptı.

Trump bu tarz etiketleri başka isimler için de sık sık kullanıyor.

İstatistik portalı Statista, Donald Trump’ın göreve geldiği 20 Ocak 2017 ile 3 Aralık 2019 arasındaki Twitter arşivine göz attı. @realdonaldtrump Twitter hesabında en sık görülen takma adları belirledi.

ABD Başkanı’nın bu süre zarfında, bir önceki öne çıkan rakibi, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ı tanımlamak için 138 paylaşımında “çarpık, eğri büğrü” (Crooked Hillary) lafını kullandığı görülüyor.

Crooked Hillary Clinton just called the respected environmentalist and Green Party candidate, Jill Stein, a “Russian Asset.” They need a Green Party more than ever after looking at the Democrats disastrous environmental program! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2019

Trump’ın taktığı lakaplardan nasibini alanlardan biri de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff.

Trump zaman zaman “meczup” diyerek suçladığı Schiff için göreve geldiğinden beri Twitter’da 25 kez “kaypak” (shifty) ifadesini kullanarak tweet attı.

If Shifty Adam Schiff, who is a corrupt politician who fraudulently made up what I said on the “call,” is allowed to release transcripts of the Never Trumpers & others that are & were interviewed, he will change the words that were said to suit the Dems purposes. Republicans... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2019

Schiff’i Trump’ın hedefine koyan konu, görevden alma soruşturması oldu.

Zira Schiff son haftalarda hız kazanan bu konuda, "Görevden alma soruşturması, Trump’ın iktidarı kötüye kullandığına dair çok fazla kanıt ortaya koydu" gibi değerlendirmeler yapmıştı.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Kaynak: Trump’ın Twitter arşivi