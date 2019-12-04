ABD Başkanı Trump NATO zirvesi için Londra'da ancak bir kulağı Washington'da.

Zira Trump'a yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstihbarat Komitesi'nden sonra şimdi de Adalet Komitesi tanıkları dinleyecek.

Temsilciler Meclisi bir nevi mahkeme işlevi görecek.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi çarşambadan itibaren tanıkları dinleyecek.

Tanıklar tıpkı İstihbarat Komitesi'nde olduğu gibi, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenky arasında al ver diyaloğu olup olmadığına dair bildiklerini aktaracak.

Tanık ifadeleri, Adalet Komitesi'nin, Trump'ın suçlanmasına dair oylama yapılıp yapılmayacağına dair görüşünü etkileyecek.

Adalet Komitesi Başkanı Jerold Nadler 1998'de Clinton'ın suçlanması hakkında "bir partinin tamamen karşı çıkıp diğerinin tamamen kabul ettiği bir suçlama süreci siyasette bölünme ve kin yaratır" demişti.

Trump'ın suçlanmasını Demokrat Parti desteklerken Cumhuriyetçi Parti karşı çıkıyor.

Bu nedenle Nadler'ın Demokratlar'ın istediğini yerine getirip suçlama için oylama yapılmasına karar vererek 20 yıl önceki açıklamasıyla çelişip çelişmeyeceği merak konusu.

Demokrat Parti Noel tatilinden önce adım atmayı planlarken adımı ne yöne atacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Trump'ın görevden alınma ihtimali

Senato'da ise çoğunluğa sahip Cumhuriyetçi Parti'nin yüzde 90'ı Trump'ı destekliyor.

Bu nedenle Trump'ın görevden alınma ihtimali imkansıza yakın olarak değerlendiriliyor.

Zira Başkan Yardımcılığı yanında Senato başkanlığı görevini de yürüten Mike Pence, görüşme kayıtlarının ilişkin kayıtların Trump ile Zelensky arasında al ve diyaloğu geçmediğini gösterdiğini söyledi.

Pence "Kongre'de yaşanmakta olanlar utanç verici ve Amerikan halkını incitiyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham "Tek taraflı bir yalanın ardından, İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Demokratlar, Trump’ın yanlış yaptığına dair bir kanıt üretemediler. Bu rapor, Demokratların hayal kırıklığından başka bir şeyi yansıtmıyor" dedi.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlamış, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmıştı.

Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratların bir cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

Kaynak: TRT Haber

