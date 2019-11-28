ABD’de 2020’de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaştıkça, Amerikalı siyasetçilerin polemikleri de artıyor.

Artık günümüzde bunun en belirgin yürüdüğü yer ise mitingler, televizyon programları değil sosyal medya siteleri.

ABD’nin mevcut başkanı Donald Trump malum, Twitter’ı en aktif kullanan isimlerden biri.

Hem uluslararası önemli konularla ilgili açıklamalarını buradan yapıyor hem de rakipleri Demokrat Parti adaylarıyla buradan tartışıyor.

Trump son olarak, ABD’li oyuncu Sylvester Stallone’un Rocky film serisinde hayat verdiği efsane boksör karakteri Rocky Balboa’nın ünlü pozuna, photoshop’la kendi yüzünün eklendiği bir fotoğraf paylaştı.

Hiçbir açıklama olmadan yaptığı bu paylaşım haliyle bir anda gündem oldu.

150 binden fazla paylaşım, 500 binin üstünde beğeni ve 150 bine yakın yorum aldı.

Instagram’da ise aynı fotoğraf 2 milyona yakın beğeniyle karşılandı.

Türkiye saatine göre fotoğrafı paylaşalı henüz 1 tam gün bile olmadığını da belirtelim.

Yani ortada bir sosyal medya gücü söz konusu.

Peki, Twitter’da her sözü, her paylaşımı olay olan, konuşulan Trump’ın takipçi sayısı ne?

Bu sayı şu an için 67 milyonu geçmiş durumda.

Başkan adaylarından rakibi Bernie Sanders'ı yaklaşık 10 milyon hesap takip ediyor.

Son olarak Ukrayna meselesinde karşı karşıya geldiği Joe Biden ise, 4 milyon takipçi ile geriden geliyor.

Demokrat adaylardan en önemli 8 ismin (Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, Andrew Yang, Tulsi Gabbard) takipçi sayısını topladığımızda dahi ortaya 26 milyon çıkıyor.

Kaynak: Twitter

Grafik: Bedra Nur Aygün