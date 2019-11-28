Dünya
593 Suriyeli Tel Abyad'daki evlerine döndü28 Kasım 2019 Perşembe 10:50 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 10:55
Milli Savunma Bakanlığı, Cerablus'a sığınan 593 Suriyelinin gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndüğünü açıkladı.
[Fotoğraf: AA ]
Suriyelilerin Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'a dönüşleri sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı."
MSB'nin paylaşımında Suriyeli vatandaşların Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: tel abyad barış pınarı harekatı