İran, Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı28 Kasım 2019 Perşembe 10:22 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 10:28
İran, Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınayarak, Irak hükümetine olayın faillerine yönelik sorumlu, kararlı ve etkili adımlar atması çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Saldırıyı kınayan ve Irak hükümetine diplomatik misyonlar ile diplomatların korunmasına ilişkin yükümlülüklerini hatırlatan Musevi, "İran'ın şiddetli itiraz protestosu, Irak'ın Tahran'daki Büyükelçisi'ne iletildi." ifadesini kullandı.
Musevi, Irak hükümetinden saldırganlara yönelik sorumlu, kararlı ve etkili hareket etmesini beklediklerini belirtti.
Dün yüzlerce gösterici, Necef'teki İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Kaynak: AA