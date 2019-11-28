İngiliz gazetesi Daily Mail, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 18 ay içinde emekliye ayrılacağını ve tahtını oğlu Prens Charles'a devredeceğini yazdı.

Haberde Kraliçe Elizabeth'in 18 ay sonra 95 yaşına gireceği, eşi Prensh Philip gibi kamu görevlerinden çekileceği bilgisine yer verildi.

İddiaya göre Yeni Zelanda ve Solomon Adası gezisinden dönen Prens Charles, babası ile bir araya gelerek ayrılık ve tahta çıkma süreçlerinin detaylarını konuştu.

6 Şubat 1952’de babasının ölümüyle, 25 yaşındayken tahta geçen Kraliçe 2. Elizabeth, 67 yıldır tahtta. İngiltere kraliçesi tahtta en uzun süre kalan isim.

Kaynak: Daily Mail