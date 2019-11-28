Çekya Başbakanı Andrej Babis yaptığı açıklamada, Almanya’nın AB ülkeleri arasında kota bazlı göçmen dağılımı konusundaki önerisini reddetti.

Babis, konuyla ilgili sürekli yeniden gündeme gelen tartışmaların "kafa karıştırıcı" olduğunu söyledi.

Babis açıklamasında, “Yasa dışı göçü ilkesel olarak reddediyoruz. Ayrıca kaçakçıların Avrupa'da kimin yaşayacağına karar vermelerine izin vermeyi de reddediyoruz. Kotaları da reddediyoruz. Bu konunun biri tarafından neden sürekli müzakere masasına getirildiğini anlamıyorum. Umarım yeni Avrupa Komisyonu bunu durduracaktır" dedi.

Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jan Hamacek ise ülkesinin yasa dışı göç konusundaki tutumunu Slovakya, Polonya ve Macaristan’la koordine edeceklerini söyledi.

Almanya daha önce Avrupa dışından gelen göçmenlerin, AB ülkeleri arasında kayıtlı olarak dağıtılmaları için iltica prosedürlerinde reform yapılması planını gündeme getirdi.

Sisteme göre, eğer bir göçmen birden fazla Avrupa ülkesine geçiş yaptıysa, kendisini ilk kabul eden ülke onu yine kabul etmek ve tüm yasal işlemleriyle ilgilenmek zorunda kalacak.

Kaynak: İHA