ABD Başkanı Donald Trump görevinden azledilecek mi?

Yetki Kongre'de.

İlk aşamada, Temsilciler Meclisi milletvekilleri ABD Başkanı Donald Trump’ın ağır suç ya da kabahat işleyip işlemediğine dair araştırma yapacak.

Bunun için kurulan 6 komite araştırmalarını uzun süredir sürdürüyor.

Eğer suçlama için yeterli sebep bulunursa devreye Adalet Komitesi girecek.

Yargı Komitesi ilgili maddeleri hazırlayacak, Komite ve Temsilciler Meclisi hazırlanan maddeleri oylayacak.

Senato kabul ederse yargılama süreci başlayacak

Soruşturmayı şimdiye kadar 196 Demokrat milletvekilinin desteklediği biliniyor.

Ancak bu sayı Trump’a karşı başlatılan Rusya soruşturması sebebiyle sürekli artıyor.

Soruşturma için delillerin toplanıp, Temsilciler Meclisi’ne getirilmesinin 4 ay sürmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi oylama sonucu Trump’ın azil sürecine onay verirse, dosya Senato'ya gidecek.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato kabul ederse, Trump için yargılama süreci başlayacak.

Son olarak Trump'ın azledilmesi için Senato'da açık oturumda oylama yapılacak.

Tekrar aday olabilir

Trump, başlatılan sürece karşın 2020 yılında tekrar başkanlık için aday olma hakkına sahip.

Ancak Trump’ın azledilmesi durumunda daha önce benzeri bir durum yaşanmadığı için aday olup olamayacağı belirsiz.

Amerika Birleşik Devletleri tarihinde şimdiye kadar 3 Başkan hakkında azil süreci başlatıldı.

Ancak hiçbiri görevden alınmadı.

Kaynak: TRT Haber