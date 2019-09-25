Dünya

İngiltere’de sel sonrası metro ve tren istasyonlarını su bastı

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:34 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:26

Atlantik Okyanusu’nda etkili olan kasırgaların etkileriyle İngiltere’ye ulaşan şiddetli yağış, metro ve tren istasyonlarının sular altında kalmasına sebep oldu.