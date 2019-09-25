Pakistan hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, dün ülkenin kuzeyinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30 yükseldi.

Yetkililer, depremde yaralananların sayısının ise 500'e yaklaştığını duyurdu.

Deprem sonrası evlerin çatısı çökerken, yollarda da büyük çatlaklar oluştu.

[Deprem sonrası çatlak oluşan yol üzerinde yürüyen bir Pakistanlı. Fotoğraf: Reuters]

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada ise merkez üssü Yeni Mirpur'un 1 kilometre güneydoğusu olan 5,8 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiği aktarıldı.

Depremin başkent İslamabad, Lahor kenti ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedildiği belirtildi.

Kaynak: Reuters, DHA