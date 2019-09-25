Dünya
Suudi Arabistan’dan Cemal Kaşıkçı itirafı25 Eylül 2019 Çarşamba 11:43 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:26
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi hükümeti ajanları tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.
[Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı. Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler'deki bir oturumda konuşan Cubeyr, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan devletinin öldürmediğini, cinayeti hükümetin ajanlarının işlediğini söyledi.
Başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Cubeyr, 5 kişinin ölüm cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.
Birleşmiş Milletler, hazırladığı raporda cinayette Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ve Suudi yetkililerin rolü olduğuna dair ciddi kanıtların bulunduğunu açıklamıştı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı Adil el-Cubeyr