Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Sudan Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde düzenlediği eğitime 26 kişi katıldı.

Katılımcılara 3 hafta boyunca 3D modelleme ve yazıcı eğitimi, 1 hafta boyunca da modellemenin CNC tezgahlarına aktarımı için Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) eğitimi verildi.

[Fotoğraf: AA]

Eğitimlere, Sudan Üniversitesi ile Karary Askeri Üniversitesinden akademisyen, mühendis ve mimarlardan oluşan heyet de katıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, iki ülke arasındaki köklü geçmişe dikkat çekerek, Türkiye'nin yeni dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdüreceğini söyledi.

Eğitim için Türkiye'den getirilen iki yerli ve milli 3D yazıcı ile sarf malzemeleri hibe edildi. 3D yazıcılar, prototip yapımında ve kalıp maliyeti yüksek parçaların üretiminde kullanılabilecek.

Kaynak: AA