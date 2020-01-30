Yangın, California eyaletinin Los Angeles kentindeki 25 katlı bir binada çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı insanların yoğun dumandan etkilenmemek için pencere kenarlarına sığındıkları, itfaiye ekiplerinin ise merdiven uzatarak kurtarma çalışmalarını yürüttüğü görüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yerel medya, binada 339 kişinin yaşadığını ve yangın nedeniyle 13 kişinin yaralandığını duyurdu.