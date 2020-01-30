Hawai’de yüksekliği üç bin metreyi bulan Haleakala volkanının zirvesine yerleştirilen dev teleskopla, Güneş yüzeyinin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsü elde edildi.

[Fotoğrafın çekiminde kullanılan Inouye Solar adlı teleskop kullanıldı. Fotoğraf: DHA]

Çapı 1 milyon 400 bin kilometre olan Güneş’in yüzeyinde hücre benzeri yapılar görülüyor.

[Güneşin şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı fotoğrafı - DHA]

Sıcak gaz yayan bu yapılardan her biri yaklaşık Türkiye büyüklüğünde.

Bilim insanları, teleskobun elde ettiği ayrıntılı görüntülerle, Güneş’in dinamik yapısını mercek altına almayı hedefliyor. Bu yolla güneşteki patlamaların daha doğru şekilde tahmin edilebileceği belirtiliyor.