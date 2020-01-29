Amerikalı girişimci Elon Musk’ın şirketi SpaceX, yörüngeye bıraktığı iletişim uydularına yenilerini ekledi. 60 uydu ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden fırlatıldı, yaklaşık bir saat sonra yörüngeye yerleşti.

Her biri 260 kilogram olan uydular kapsamlı bir programın parçası. Bu yolla dünya çapında yüksek hızda internet bağlantısının sağlanması amaçlanıyor.

Falcon 9 roketinin taşıdığı uydularla birlikte, şirketin dünya yörüngesine konumlandırdığı internet uydusu sayısı 240 oldu.

Fırlatma işlemi 2 gündür kötü hava koşulları sebebiyle erteleniyordu

Spacex yörüngede bin 500 uydu konumlandıracak

Şirket dünya yörüngesinde 30 bin uyduluk bir ağ kurmayı hedefliyor. İnternet uydularının 1500 adetinin 2020 bitmeden fırlatmış olması öngörülüyor.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk geçen ay bu uyduların sağladığı internet bağlantısı üzerinden sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.