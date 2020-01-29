Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kurulacağını ilk kez TBMM'deki 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerinde duyurduğu Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) çalışmalarına başladı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) çatısı altında kurulan KARE'nin müdürü Türkiye'nin kıtaya daha önce düzenlediği seferlere liderlik eden Doç. Dr. Burcu Özsoy olurken, enstitünün yoğun mesai harcadığı ilk görevi de 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi oldu.

9 Şubat'ta başlıyor

Bakan Varank, Bilim Seferi'nin 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacağını açıkladı.

Bu seneki seferi, KARE koordinasyonunda yapacaklarını anlatan Varank, seferde yer ve deniz bilimleri, biyoloji, kimya, uzay ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 15 proje gerçekleştirecek bilim insanlarının yer alacağını söyledi.

"Nitelikli bilimsel çalışmaları da destekliyoruz"

Bakan Varank, kutup araştırmalarının dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tuttuğunu vurgulayarak, "Bu alanda yapılan öncü çalışmalar; farklı perspektifleri gün yüzüne çıkararak, ezberleri de bozuyor. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında nihai hedefimiz, danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olabilmektir. İşte düzenlediğimiz seferler bu statüyü kazanmak için atılması gereken adımlardan biri. Bu kapsamda ayrıca farklı ülkelerle iş birliği faaliyetleri yürütüyor, nitelikli bilimsel çalışmaları da destekliyoruz" dedi.

4'üncü seferin eğitimleri başlıyor

Doç. Dr. Burcu Özsoy, Cumhurbaşkanlığının himayesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesi ve TÜBİTAK KARE'nin koordinasyonunda gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin şubat-mart döneminde düzenleneceğini, sefere yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Eğitimlerin 30 Ocak'ta başlayacağı bilgisini veren Özsoy, "4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde 22'si Türk, 2'si yabancı olmak üzere toplam 24 katılımcı yer alacak. İkili iş birlikleri kapsamında da 2 bilim insanımız Belçika ve Polonya'nın kıtadaki üslerinde çalışmalar gerçekleştirecek" dedi.

Sefer liderliğini Prof. Dr. Ersan Başar yapacak

Bu yıl kıtada 15 bilimsel proje için çalışmaların gerçekleştirileceğini anlatan Özsoy, TÜBİTAK çağrısı kapsamında seçilen bu projelerin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ile Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığından katılımcıların da geçen yıl olduğu gibi bu seferde bulunarak çalışmalar yapacağını söyledi.

Özsoy, seferin koordinasyonunu kendisinin sağlayacağını ifade ederek, bu yıl sefer liderliğini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda Dağcılık Federasyonu Başkanı olan Prof. Dr. Ersan Başar'ın yapacağını vurguladı.

Bu yıl bilimsel çalışmalar ve lojistikten sorumlu olmak üzere iki sefer lider yardımcısının da olacağını belirten Özsoy, bu görevleri de Doç. Dr. Hakan Yavaşoğlu ile Kaptan Özgün Oktar'ın yürüteceğini anlattı.

Özsoy, kutup çalışmalarında Antarktika kadar Arktik'in de gündemde olması gerektiğine işaret ederek, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü vurguladı.