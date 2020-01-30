Türkiye, terörle mücadelenin önemli unsurlarından Kamikaze Mini İHA'larını geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, artırılmış görev süresi, irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi, geliştirilmiş hedef tespit algoritmasıyla 356 tane Kargu-2 teslim edilmesi için STM Savunma ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında sözleşme imzalanmıştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile "İmzaladığımız sözleşme kapsamında, güvenlik güçlerimize ilk Kamikaze Mini İHA KARGU-2 teslimatlarını gerçekleştirdik." dedi.

İsmail Demir, Kargu-2'nin test görüntülerini de paylaştı.

Yetenekleri arttı

Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla Kargu'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu-2 şekillendi.

Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu-2 ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.

Kargu'nun aerodinamik tasarımını ve ağırlık konfigürasyonunu optimum seviyeye getiren STM, farklı operasyonel ihtiyaçlara da yanıt vermek üzere bu İHA için çeşitli tip ve özelliklerde harp başlıkları geliştirdi. Kargu-2, yapılan geliştirmelerle çok daha uzun süre, çok daha etkin ve çok daha güç fark edilebilecek şekilde görev yapacak.

Yeni hedef, ihracat başarısı

Otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen, gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen Kargu-2, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş yeteneğine sahip bulunuyor.

Koordinata veya görüntü üzerinden seçilen hedefe güdümlü imha modlarına sahip araç, kısa sürede ve kolay şekilde tek er tarafından kullanılabiliyor. Kargu-2, görevi terk veya kendini imha, tapa emniyetli eve dönüş, ayarlanabilen mesafede hedefi imha gibi görevleri yerine getirebiliyor.

Kamikaze İHA'lar yurt dışında da ilgi görüyor. Çeşitli ülkelerle bu konuda görüşmeler gerçekleştiren, testli sunumlar yapan STM, yakın zamanda ihracat başarısına ulaşmayı hedefliyor.

STM, ayrıca vurucu İHA ailesini geliştirerek sürü teknolojisi ve yapay zeka özellikleriyle çoklu hedeflere saldırabilir noktaya getirmek için çalışıyor.