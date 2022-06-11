Scholz, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski tarafından karşılandı.

Kuzey Makedonya Hükümet Binası'nda görüşen iki başbakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Scholz, Batı Balkanların ülkesi için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Almanya'nın, bölge ülkelerin AB'ye üye olması için çabaladığını ifade etti.

Bölge ülkelerine 20 yıldan beri "Avrupa perspektifi" vaat edildiğini söyleyen Scholz, şimdi eyleme geçme zamanının geldiğini kaydetti.

Kuzey Makedonya ve Yunanistan arasında varılan ve isim sorununu çözen anlaşmayı da memnuniyetle karşıladığını dile getiren Scholz, "Almanya, bölge ülkelerinin Avrupa entegrasyonu konusunda ciddidir ve bu özellikle Kuzey Makedonya için geçerlidir. AB, üyelik müzakerelerinin başlatılması yönündeki tüm önkoşulları yerine getiren Kuzey Makedonya'ya özellikle söz vermiştir." dedi.

Kuzey Makedonya'nın, AB'nin Rusya'ya karşı tutumunu desteklediğinden ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığı sonucunda yaptırımları uygulamasından duyduğu memnuniyetini dile getiren Scholz, bunun, Kuzey Makedonya'nın Avrupa'ya doğru yöneliminin ek bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Almanya ve Kuzey Makedonya arasındaki ilişkiler

İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin farklı ve yakın olduğuna işaret eden Alman Şansölye, "Bunu, bizim ekonomik ilişkilerimizdeki rakamlar da kanıtlıyor. Bunlar bir başarı hikayesidir. 2014'ten 2021 yılına kadar (iki ülke arasındaki) ortak ticaret hacmi 2,2 milyardan 4,7 milyar avroya çıkarak iki katını geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Balkan ülkeleri arasındaki bölgesel ekonomik iş birliğini de teşvik ettiğini söyleyen Scholz, 2014'te başlatılan ve ortak bölgesel piyasanın oluşturulmasını amaçlayan Berlin Sürecinin yeniden canlandırılmasını istediğini vurguladı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski de verdiği güçlü destekten dolayı Almanya'ya teşekkür ederek, bunun ülkesi için bir teşvik olduğunu ifade etti.

İki ülke arasında iyi ticaret ilişkileri bulunduğuna dikkat çeken Kovaçevski, Alman şirketlere, Kuzey Makedonya'ya yönelik yatırımlarına devam etmeleri çağrısında bulundu.

Kovaçevski, "Bu yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 29. yılını kutluyoruz. Bu yaklaşık 30 yıllık süre zarfında Almanya, 4,2 milyar avroluk bir değer ile ülkemizle olan ticari alışveriş noktasında ilk sıraya yerleşti. Kuzey Makedonya'nın genel ihracatının yüzde 45'inden fazlası Almanya'ya gidiyor. 200 Alman şirketi, Kuzey Makedonya şirketleriyle ortak ve 20 bin istihdam sağlıyor." diye konuştu.